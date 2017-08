Moto2 Gara Austria: Pasini, “Tutto sommato sono contento”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gp Spielberg 2017 – Il pilota del team Italtrans Racing, Mattia Pasini, ha concluso al quinto posto; domani sarà impegnato in una giornata di test.

Dopo la pole di ieri, l’obiettivo di Mattia era quello di puntare alla vittoria ma la sua gara è stata condizionata dalla scelta dei pneumatici:

“Sono abbastanza contento della gara perché rientra nel nostro obiettivo top five. Peccato perché da metà non ho più potuto lottare per il podio: purtroppo abbiamo dovuto fare una scelta di gomme diversa da quella prevista e questo ci ha dato problemi. Ho comunque chiuso a tre secondi dalla vittoria, quindi tutto sommato è stato un weekend positivo. Domani per noi sarà una giornata di test in cui sarà importante lavorare per prepararci al meglio per Silverstone”.

Gara sfortunata per Andrea Locatelli, costretto al ritiro dopo essere stato coinvolto in un incidente:

“Giornata complicata. Questa mattina nel warm up abbiamo lavorato bene e in gara potevo con un risultato positivo. Purtroppo subito dopo la partenza mi hanno toccato sul posteriore e non c’è stato più nulla da fare. Adesso teniamo duro e ci prepariamo per Silverstone”.

13th agosto, 2017

Tag:Andrea Locatelli, GP Austria, Italtrans Racing Team, Mattia Pasini, Moto2, Motomondiale 2017