Moto2 Austria: Simone Corsi firma con Tasca Racing per il 2018

di Alessio Brunori

Moto2 2018 Tasca Racing – Simone Corsi correrà nella prossima stagione con il Team Tasca Racing Scuderia Moto2. Corsi, che da due anni guida la Speed Up, ha disputato 236 gare, con 5 vittorie e 1518 punti ottenuti. Nato a Roma il 24 aprile 1987 ha esordito nel motomondiale nel 2002 con la Honda 125,

“Sono felicissimo di aver siglato questo accordo con il Team Tasca Racing, considerata la grande determinazione del Team Manager Enrico Tasca che mi ha voluto nella squadra, sono carico perché penso di potermi esprimere ai massimi livelli – ha detto Simone Corsi – Per la nuova stagione abbiamo tutti e due lo stesso obiettivo, ossia quello di fare un campionato da protagonisti. Darò il 110% per riuscirci e per portare il Team in vetta al campionato.”

“Non ho dubbi sulla scelta di Simone – ha detto il Team Manager Enrico Tasca – Il nostro obiettivo era proprio quello di avere un pilota come lui per la prossima stagione, determinato, competitivo e di grande esperienza, un vero gladiatore in pista, proprio quello che ci vuole per fare un salto decisivo nella top 10. Pertanto non possiamo che dichiararci entusiasti per l’esito dell’accordo.”

Il suo compagno di squadra secondo voci autorevoli di paddock, dovrebbe essere un altro italiano, Federico Fuligni.

13th agosto, 2017

Tag:GP Austria, Moto2, Moto2 2018, Motomondiale, Motomondiale 2018, Red Bull Ring, Simone Corsi, Tasca Racing, Team Tasca Racing