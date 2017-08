MotoGP Austria, Qualifiche: Espargarò, “Faccio fatica a ricordare una qualifica così difficile”

di Gianluca Rizzo

Gp Spielberg MotoGP Red Bull Ring Qualifiche Aprilia – Giornata difficile per i piloti della casa di Noale, che domani, in occasione del Gran Premio d’Austria saranno costretti ad una gara in rimonta.

Aleix Espargarò nelle Q1 non è riuscito ad ottenere una buona prestazione a causa dello scarso feeling con l’anteriore, scatterà dalla ventesima casella. In ottica gara, però il passo mostrato lo metterebbe in top ten.

Queste le parole di Aleix Espargarò: “Faccio fatica a ricordare una qualifica così difficile per noi. Durante tutta la giornata non sono mai riuscito a trovare il giusto feeling con la gomma morbida posteriore. Non è un problema in accelerazione ma in frenata, la gomma spinge molto e non riesco a fermare la moto. Ho spinto al massimo, sono andato lungo, ho rischiato ma senza risultato. Fortunatamente domani in gara utilizzeremo la gomma media, con la quale abbiamo dimostrato di poter avere un ottimo passo. Non sarà facile partire così indietro ma sono convinto che un piazzamento in top-10 sia alla nostra portata anche in questa gara”.

Dall’altra parte del box la situazione è la medesima, con il pilota inglese che scatterà dalla 23esima casella e ha come obiettivo quello di entrare in top ten.

“Questa qualifica è stata piuttosto dura per noi.”Ha detto Sam Lowes che ha poi aggiunto: “Anche Aleix ha fatto fatica e come giro veloce siamo molto vicini. Sul passo invece abbiamo un buon potenziale, onestamente. Ho lavorato molto sulla frenata e i risultati sono tangibili, mi confronto sempre con il mio compagno di squadra che è uno degli staccatori più forti in pista e i riferimenti si sono avvicinati molto. A quanto pare non avremo grossi problemi con i consumi, quindi potremo utilizzare la potenza massima per tutta la gara, e questo potrebbe fornirci qualche arma in più nel finale di corsa”.

