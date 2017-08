MotoGP Austria, Qualifiche: Crutchlow, “Sarà una gara strana”

di Alessio Brunori

Gp Austria Red Bull Ring MotoGP Honda LCR – Cal Crutchlow si è qualificato in terza fila al termine delle Q2 del GP d’Austria in programma domani al Red Bull Ring. Il rider britannico è caduto nelle FP3, centrando poi il 9° tempo in qualifica. Il 31enne ha chiuso dietro al compagno di marca Dani Pedrosa (8°). A lui la parola.

“Ovviamente avete visto che sono caduto nelle FP3 questa mattina. Non ero a mio agio e avevo bisogno di una gomma posteriore più dura, ma qui non funziona perché ci sono soltanto due curve a sinistra. Ieri, nel primo settore ci mancava un po’ di accelerazione ma abbiamo recuperato qualcosina oggi, anche in altri punti del tracciato. Penso che sarà una gara strana soprattutto per la scelta della gomma posteriore da parte di tutti e pare che la temperatura dell’asfalto sarà leggermente più alta rispetto ai giorni scorsi.”

Foto: Alex Farinelli

12th agosto, 2017

