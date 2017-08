MotoGP Austria, FP4: Marquez si prende l’ultima sessione di libere

di Gianluca Rizzo

Gp Austria MotoGP FP4 – Marc Marquez si aggiudica anche l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche del Gran Premio d’Austria.

Il pilota Hrc, autore di una piccola scivolata senza conseguenze, ha chiuso davanti a Maverick Vianles, anche lui in pista con la nuova carena, utilizzata questa mattina da Valentino Rossi.

Terzo tempo per Dani Pedrosa, che ha preceduto il rookie del team Tech3 Johann Zarco e Andrea Iannone. Il pilota Suzuki è stato costretto a fermarsi in mezzo alla pista a causa di un guasto alla sua moto, che ha iniziato a fumare copiosamente. L’abruzzese, che è già in Q2, rischia di dover disputare le qualifiche con una solo moto.

Sesto Andrea Dovizioso, seguito da Valentino Rossi e Jonas Folger.

Jorge lOrenzo completa la top ten. Solo ventesimo Danilo Petrucci.

Foto: A. Farinelli

12th agosto, 2017

