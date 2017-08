Moto3 Qualifiche Austria: Bulega rallentato dal traffico

di Jessica Cortellazzi

Moto3 QP Austria 2017 – Qualifica altalenante per lo Sky Racing Team VR46 con Andrea Migno settimo e Nicolò Bulega che dovrà rimontare dalla 16esima posizione.

Dopo Enea Bastianini, Andrea è il secondo italiano più veloce nella qualifica del gran premio di Spielberg e per domani spera di poter fare un passo in avanti nel warm up:

“Una qualifica positiva: negli ultimi weekend avevo faticato a tenere il passo dei più forti sul giro secco, mentre qui in Austria, grazie al gran lavoro fatto insieme al Team, scatterò proprio a ridosso dei piloti di testa. Domani nel warm up possiamo fare ancora qualche piccolo step in avanti per arrivare davvero competitivi in gara”.

Dopo essere stato veloce per tutte le sessioni di libere, Nicolò è stato bloccato dal traffico; per domani sarà fondamentale partire bene:

“Un vero peccato perché il feeling alla guida è molto buono e sono stato a ridosso dei primi per tutti i turni di libere. Purtroppo, nell’ultimo run sono rimasto bloccato nella bagarre del gruppo e non sono riuscito a limare il mio crono. Per domani possiamo fare ancora qualche passo in avanti sulla messa a punto. Partirò da metà dello schieramento: sarà fondamentale attaccarsi subito al gruppo dei più veloci”.

