Moto3 Austria Qualifiche: Bastianini, “Sapevamo di poter fare bene”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 QP Austria 2017 – Ottima qualifica per il pilota del team Estrella Galicia 0.0, Enea Bastianini, che domani scatterà dalla quarta casella della griglia di partenza.

Miglior qualifica stagionale per Enea che ha saputo sfruttare il momento giusto per evitare il traffico, ottenendo la quarta posizione:

“Sono contento, già dalle FP1 vedevo che riuscivamo a stare davanti e oggi sapevamo di poter fare bene. Come sempre qui è un gran casino perché c’è molto traffico e bisogna uscire al momento giusto, tutti aspettano tutti, soprattutto in questa pista dove la scia conta molto. Alla fine ho deciso di andare da solo perché ho visto che era difficile stare dietro agli altri, sono andato via con Mir ho fatto un giro insieme a lui e siamo riusciti a fare un buon tempo”.

12th agosto, 2017

Tag:Enea Bastianini, estrella galicia 0.0, GP Austria, Moto3, Motomondiale 2017