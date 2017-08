MotoGP Austria, Day 1: Pedrosa, “Sono contento di come ho iniziato il weekend “

di Gianluca Rizzo

Gp Austria Red Bull Ring MotoGP Honda Repsol – Ottimo avvio per Dani Pedrosa nella prima giornata di Prove libere sul circuito di Spielberg, dove domenica si correrà il Gran Premio d’Austria.

Nonostante le paure iniziali, dovute agli scarsi risultati ottenuti qui lo scorso anno, lo spagnolo della Honda ha chiuso la prima giornata con il terzo tempo nella classifica combinata dei tempi.

Ancora diverse le cose da sistemare, ma nel compenso una buona partenza.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Oggi abbiamo lavorato bene. Abbiamo pensato che avremmo dovuto affrontare le condizioni di pioggia, ma fortunatamente siamo riusciti a iniziare con l’asciutto, e in generale abbiamo avuto più tempo con pista asciutta del previsto. Siamo felici perché la prima sensazione era buona e in generale ci siamo sentiti meglio dell’ultimo anno. Abbiamo ancora del lavoro da fare sulla configurazione della moto e sulla mappatura. Dobbiamo migliorare il nostro ritmo di gara e fare una buona scelta di pneumatici per domenica, ma finora siamo contenti di come abbiamo iniziato il weekend “.

