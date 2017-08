MotoGP Austria, Day 1: Marquez, “Ho deciso di concentrarmi sul passo per domenica”

di Gianluca Rizzo

Gp Austria Red Bull Ring MotoGP Honda Repsol – Non brillante la prima giornata di prove libere sul circuito di Spielberg per Marc Marquez. Il pilota della Honda ha chiuso con il settimo tempo nella classifica combinata dei tempi.

L’attuale leader del mondiale, però, ha preferito concentrarsi sul passo gara per domenica, senza montare gomme nuove per cercare il tempo, rischiando di non entrare in top ten.

Rispetto allo scorso anno la moto e il feeling sono migliorate, soprattutto in accelerazione, ma c’è ancora del lavoro da fare.

Queste le parole di Marc Marquez: “Siamo soddisfatti di come è andata oggi. Abbiamo iniziato il weekend con una configurazione completamente diversa rispetto allo scorso anno e ha funzionato abbastanza bene. Abbiamo sicuramente fatto un passo avanti con l’accelerazione e con le impostazioni generali della moto. Naturalmente dobbiamo aspettare e vedere come va domani, dato che abbiamo alcuni dettagli su cui dobbiamo ancora lavorare. Anche gli altri miglioreranno, ma finora siamo contenti di ciò che abbiamo fatto e del nostro ritmo di gara. Alla fine del FP2 ho deciso di continuare con un pneumatico posteriore medio usato per concentrarmi sulla preparazione del passo per domenica. La previsione meteo prevedono possibili condizioni di piogge per domani mattina, ma ho deciso di prendere quella rischio perché volevo prepararmi bene per la gara di domenica “.

11th agosto, 2017

