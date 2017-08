MotoGP Austria, Day 1: Espargarò, “Sono soddisfatto di come abbiamo finito la giornata”

di Gianluca Rizzo

Gp Austria Red Bull Ring MotoGP Aprilia – I pilotai Aprilia, Aleix Espargarò e Sam Lowes, hanno chiuso la prima giornata di porve libere sul circuito di Spielberg rispettivamente in nona e diciottesima posizione nella classifica combinata dei tempi.

Aleix Espargarò nella prima sessione non ha tentato l’assalto al tempo, mentre nel pomeriggio è riuscito a migliorare il proprio crono di oltre un secondo

Tanto lavoro per Sam Lowes, capace di limare quasi mezzo secondo tra le due sessioni e diciottesimo nella combinata in 1’25.270.

Queste le parole di Aleix Espargarò: “Sono soddisfatto di come abbiamo finito la giornata, perché stamattina non avevo un buon feeling con la RS-GP. Specialmente in frenata, tanto che abbiamo deciso di provare una grossa modifica di geometria. Proprio per questo nelle FP1 non ho utilizzato una gomma morbida nel finale, finendo molto indietro in classifica. Fortunatamente nel pomeriggio siamo riusciti a trovare pista asciutta, riconfermando i miglioramenti della moto e conquistando l’accesso provvisorio alla Q2. Ho anche provato la carenatura aerodinamica, su questa pista dove l’impennamento è un problema, trovando qualche beneficio che continueremo a verificare”.

E’ invece ormai alla porta Sam Lowes. I rapporti con Aprilia, come dichiarato dal manager si interromperanno a fine stagione. Un duro colpo per il pilota inglese al primo anno in MotoGP, che comunque è sceso in pista cercando di dare il massimo. L’inglese tra la mattina e il pomeriggio si è migliorato di circa 5 decimi.

“Non è andata male come prima giornata.”Ha detto Sam Lowes che ha poi aggiunto: “Ho migliorato i tempi di Aprilia del 2016 e questo è un primo step importante per me. La prima metà delle FP2 è stata un po’ difficile per le condizioni della pista, ma nel finale abbiamo trovato asfalto asciutto e una buona temperatura continuando a lavorare molto sulla moto. Mi sono divertito, alla fine della giornata ci siamo avvicinati come tempi alla top-10 quindi sono positivo per domani”.

