Moto3 Day 1 Austria: buone sensazioni per Bastianini

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Day 1 Gp Spielberg – Prima giornata di libere positiva per il pilota del team Estrella Galicia 0.0, Enea Bastianini, che ha concluso con un ottimo terzo tempo.

Enea ha dimostrato subito di aver un buon feeling con il tracciato di Spielberg; nelle FP1 ha concluso con il quarto tempo, migliorando poi di una posizione nel pomeriggio:

“E’ stata una giornata positiva per il lavoro che abbiamo fatto ma anche complicata per via delle condizioni meteo. Fin dalla prima uscita, ho avuto delle buone sensazioni sulla moto, questo vuol dire che le soluzioni che abbiamo provato durante il warm up a Brno, hanno funzionato. Questa pista si adatta molto bene al mio stile di guida e anche se le condizioni della pista non erano ottimali, sono riuscito ad essere veloce sia sul bagnato che sull’asciutto. Ho delle buone sensazioni per la qualifica di domani”

11th agosto, 2017

Tag:Enea Bastianini, estrella galicia 0.0, GP Austria, Moto3, Motomondiale 2017