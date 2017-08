Moto3 Austria, FP2: Canet prima della pioggia, bene Bastianini e Fenati

di Gianluca Rizzo

Gp Austria Moto3 Prove Libere 2 – Il meteo è stato ancora una volta protagonista al Red Bull Ring, teatro dell’undicesima tappa del Motomondiale 2017.

La seconda sessione di prove libere della classe Moto3 ha visto infatti i piloti scendere in pista con pneumatici rain, poi man mano che la pista si asciugava, in molti sono rientrati ai box per montare gomme slick.

In quel frangente ad ottenere il miglior tempo è stato Aron Canet, che ha portato la Honda NSF250RW del Team Monlau in testa alla classifica dei tempi con il crono di 1:39.136. Alle spalle dello spagnolo troviamo Adam Norrodim, in sella alla Honda del Team Sic Racing Team, staccato di 0.357s.

Terzo e quarto tempo per i nostri Enea Bastianini e Romano Fenati, il primo in sella alla Honda del Team Monlau, il secondo del Team Marinelli Rivacold Snipers.

Gabriel Rodrigo (con la KTM del Team Rba Boe Racing) è quinto e davanti a Philipp Oettl (KTM Sudmetall Schedl Gp Racing), a Maria Herrera (KTM Agr Team) e Jules Danilo, team-mate di Fenati.

Chiudono la Top Ten i nostri Tony Arbolino (SIC58 Squadra Corse) e Fabio di Giannantonio (Honda Gresini).

Gli altri italiani sono Niccolo Antonelli quattordicesimo, Lorenzo Dalla Porta diciannovesimo, Nicolò Bulega ventiduesimo, Marco Bezzecchi ventiquattresimo, Andrea Migno venticinquesimo e Manuel Pagliani ventiseiesimo.

A cinque minuti dal termine, quando i piloti erano pronti all’assalto finale, è arrivata di nuovo la pioggia, che ha “congelato” la sessione.

