Moto2: Ufficiale, Danny Kent nel 2018 con SpeedUp

di Gianluca Rizzo

Gp Austria Moto2 Mercato piloti – Non solo MotoGP; il week end del Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring sta regalando importanti novità dal punto di vista del mercato.

E’ notizia di oggi, mentre sul circuito di Spielber sono in corso le prove libere del Gran Premio d’Austria, l’ingaggio da parte di Speed Up di Danny Kent per la prossima stagione.

Il pilota inglese, vincitore nel 2015 del campionato Moto3, e autore di un 2017 non brillante, caratterizzato da cambi di casacca e, come a Le Mans, di categoria, correrà per il team di Boscoscuro nel 2018 e nel 2019. Il team italiano è l’unico insieme a KTM a non usare un telaio Kalex o Suter.

In questo momento il team Speed Up schiera Simone Corsi e Augusto Fernadez, entrato in sostituzione di Axel Bassani, allontanato per scarsi risultati.

L’ex iridato Moto3, in queste ore è impegnato nelle prove libere al Red Bull Ring in sostituzione di Marcel Schrotter.

Queste le parole di Danny Kent: “Sono davvero entusiasta di questa nuova opportunità con Speed Up e non vedo l’ora di salire sulla moto Speed Up. Vorrei ringraziare Luca e tutta la squadra per la loro fiducia in me. Sto lavorando sodo per il Test di fine stagione, sono davvero emozionato per la prossima stagione. Questo weekend sostituirò Marcel Schrotter, sarà emozionante ritornare su una moto Moto2 e per questo vorrei ringraziare anche Alpinestars e Nolan per il loro sostegno. Il 2017 è stato un anno impegnativo, ma mi ha reso ancor più determinato per il futuro”.

11th agosto, 2017

