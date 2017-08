Moto2 Day 1 Austria, Morbidelli: “Abbiamo ancora del potenziale”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Day 1 Gp Spielberg – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, ha concluso la prima giornata di prove libere con il miglior tempo.

Nonostante la caduta nella prima sessione, Franco non ha perso fiducia e nel pomeriggio si è classificato in prima posizione con un tempo di 1.30.211, davanti a Thomas Luthi e Miguel Oliveira.

“Sono davvero contento di essere il più veloce della giornata perché il weekend non è iniziato nel migliore dei modi per noi. E’ stata una giornata lunga, la mia squadra ha dovuto ricostruire la moto dopo la caduta di questa mattina e ripagare lo sforzo con il primo posto è perfetto. C’è sempre da migliorare e sono sicuro che abbiamo ancora del potenziale; è una pista corta, non ci sono molto curve quindi dobbiamo essere precisi con il setup. Con la pioggia è complicato perché ci sono tre grandi punti di frenata e lì ci sono dei residui di gomma lasciati dalle macchine. Se non fai la linea giusta, è molto facile cadere perché significa che non hai abbastanza grip sul bagnato”.

11th agosto, 2017

Tag:Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, GP Austria, Moto2, Motomondiale 2017