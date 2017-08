Moto2 Austria, FP1: Meteo protagonista, Oliveira è il più veloce

di Alessio Brunori

Gp Austria Moto2 Prove Libere 1 – Il meteo è stato protagonista della prima sessione di prove libere della classe Moto2 al Red Bull Ring, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2017.

L’asfalto asciutto è durato pochi minuti e in quel momento, il più veloce era stato Miguel Oliveira, che aveva portato la sua KTM (motorizzata Honda come tutte le Moto2) in vetta alla classifica con il crono di 1:31.203.

Dietro al portoghese staccato di 0.158s troviamo lo svizzero Dominique Aegerter, che ha preceduto il nostro Franco Morbidelli, Isaac Vinales e Alex Marquez, quest’ultimo caduto alla curva 1 insieme a Iker Lecuona, Bagnaia e Kent, con quest’ultimo travolto dalla moto dello spagnolo, questo quando la pioggia era molto intensa.

Chiudono la Top Ten Xavi Vierge, Axel Pons, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Thomas Luthi. Tantissime le cadute anche alla curva 3, tra cui Morbidelli, Andrea Locatelli, e Joe Roberts.

Un turno inutile dal punto di vista della messa a punto e che ha messo in evidenza il poco grip con asfalto bagnato del Red Bull Ring, almeno con la pioggia intensa.

11th agosto, 2017

