MotoGP Austria, Conferenza Stampa: Pedrosa, “Dobbiamo concentrarci sin dalla prima prova”

di Gianluca Rizzo

Gp Spielberg MotoGP Red Bull Ring Conferenza Stampa – Alla conferenza stampa del giovedì che precede il Gran Premio d’Austria, era presente Dani Pedrosa.

Lo spagnolo della Honda è attuale quarto in campionato, e nell’ultima gara a Brno è riuscito a chiudere in seconda posizione.

Il circuito dell’Austria è un tracciato complicato per honda; qui il pilota di Sabadell lo scorso anno parti dalla 12esima casella chiudendo settimo.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Nelle ultime gare abbiamo lavorato bene, ma sicuramente su questa pista dobbiamo trovare la concentrazione massima, dobbiamo concentrarci sin dalla prima prova. Sarà importante fare giri, perché più ne riusciremo a fare meglio sarà. E’ stato un buon test, le condizioni della pista erano meglio della domenica, e credo sia stato un test positivo. Su questa pista useremo lo stesso set up con cui abbiamo corso a Brno, e dovremo capire come cercare di non faticare come l’anno scorso. Qui le Ducati l’anno scorso sono state molto veloci. Nella gara di Brno c’è stata molta tensione, nessuno si aspettava che la pista si asciugasse così velocemente. Dobbiamo vedere le regole, magari domani, e decidere se separare i box, in modo da avere più spazio libero. Credo che sia più semplice quando arrivi in corsia box in questo modo.”

10th agosto, 2017

Tag:Conferenza Stampa Gp Austria, Conferenza Stampa Red Bull Ring, Conferenza Stampa Spielberg, Dani Pedrosa, GP Austria, Gp Spielberg, Gp17, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Red Bull Ring