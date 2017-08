Moto3 Preview Gp Austria: Migno e Bulega fiduciosi

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Spielberg – Dopo pochi giorni dall’ultimo gran premio è già tempo di ritornare in pista per affrontare l’undicesimo round del mondiale.

Dopo Brno, l’obiettivo di Andrea Migno è di tornare a lottare con il gruppo dei piloti più veloci:

“Nonostante l’undicesima posizione in gara, Brno è stato un weekend buono dove siamo riusciti ad essere competitivi adattandoci a tante condizioni meteorologiche diverse tra libere e prove ufficiali. Sicuramente mi è mancato qualcosa in qualifica, per partire nel gruppo di testa, ma sono riuscito a recuperare posizioni in gara. Il feeling con la moto è buono e possiamo tornare in pista in Austria per affrontare al meglio il weekend”.

Nella caduta durante le FP3 di Brno, Nicolò Bulega ha riportato un’infrazione della base del pollice e spera di poter recuperare in breve tempo:

“La gara di Brno non ha dato l’epilogo sperato: ho fatto un buon lavoro tra venerdì e sabato, mentre domenica ho faticato in partenza e a tenere il ritmo. Alcuni accertamenti a seguito della caduta in FP3, hanno evidenziato un’infrazione della base della falange del pollice che mi ha dato qualche problema sull’intera gara. Devo sfruttare al massimo questi pochi giorni che ci separano dalla gara di Spielberg per recuperare tutte le energie necessarie per ritornare in sella alla mia KTM”.

10th agosto, 2017

Tag:Andrea Migno, GP Austria, Moto3, Motomondiale 2017, Nicolo Bulega, Sky Racing Team VR46