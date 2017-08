Moto2 Preview Gp Austria: Marini, “Importante sfruttare ogni occasione”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Spielberg – Il team Forward Racing, con i suoi portacolori Luca Marini e Lorenzo Baldassarri, è pronto ad affrontare l’undicesima tappa del calendario.

Dopo la brillante prestazione di Brno, Luca è fiducioso di poter fare un buon risultato anche in Austria, in uno dei tracciati più divertenti del mondiale:

“Il Red Bull Ring presenta un tracciato un po’ insolito, ma l’anno scorso la mia performance era già stata piuttosto positiva. Durante questa stagione sono migliorato molto e anche la mia moto, per questo penso che potremmo fare un buon week end e avvicinarci sempre di più alle posizioni che contano. Sarà importante sfruttare ogni singola occasione per dimostrare tutte le nostre competenze e il nostro potenziale. Rispetto a Brno le previsioni ci dicono che il week end sará più freddo, quindi vedremo di trovare la miglior strategia”.

La frattura alla caviglia ha causato non pochi problemi a Lorenzo durante il weekend di Brno; tuttavia, il pilota ha raccolto dei dati importanti per la gara di domenica:

“Il circuito austriaco è unico nel suo genere, anche se un pò strano. Sembra proprio una pista di Formula 1, è bella e ci si diverte a girare qui. Nel primo e nel secondo settore ci sono molti rettilinei con punti di frenata improvvisi e curve piccole, mentre il T3 e il T4 sono più scorrevoli, le parti che a me piacciono di più. Arriveremo a Spielberg con molti dati a nostra disposizione, raccolti lo scorso week end dove non ero perfettamente in forma. Grazie a questi giorni di recupero e alla buona base stabilita sono sicuro che questa volta andrà meglio”.

10th agosto, 2017

Tag:Forward Racing Team, GP Austria, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Moto2, Motomondiale 2017