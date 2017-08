Moto2 Preview Austria: Bagnaia in cerca di conferme

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Spielberg – Francesco Bagnaia arriva in Austria dopo il brillante quinto posto di Brno e spera di poter replicare il risultato anche questa domenica.

Per tutto il weekend in Repubblica Ceca, Pecco era tra i piloti più veloci ma la pioggia ha compromesso le cose al pilota di Chivasso:

“Arriviamo da un weekend di lavoro davvero buono: a Brno siamo stati competitivi nelle prove libere e in qualifica, sull’asciutto le sensazioni erano positive, il passo era ottimo e avevo il ritmo per lottare con i primi. Domenica mattina purtroppo il meteo ha ribaltato i valori in campo e non sono riuscito a trovare lo stesso feeling sul bagnato: un aspetto su cui dobbiamo continuare a lavorare. Nel complesso so qual è il nostro potenziale e non vedo l’ora di tornare in pista”.

Stefano Manzi si avvicina sempre di più alla zona punti e ci proverà anche domenica, nella pista dove ha corso l’anno scorso con la Mahindra:

“Lo scorso anno ho scoperto la pista di Spielberg grazie ad una wild card con Mahindra. Questo sicuramente renderà le cose più facili, almeno nelle libere. A Brno ho faticato il primo giorno ad interpretare il tracciato con la nuova cilindrata, ma in qualifica sono tornato a ridosso del gruppo in lotta per la Top15. Purtroppo domenica il meteo ci ha sorpresi e, in così pochi giri, non sono riuscito a centrare il mio obiettivo che anche per questa gara rimangono i punti”.

