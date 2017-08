MotoGP Austria Preview: Lorenzo, “Sarà importante dimostrare di essere competitivi fin dalla prima sessione di prove”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Red Bull Ring Ducati – A una settimana dal Gran Premio dell Repubblica Ceca, Jorge Lorenzo è chiamato ad affrontare una sfida molto importante: Spielberg.

Sulla carta, la Ducati su questa pista parte favorita, vista la doppietta dello scorso anno. Ovviamente i valori sono cambiati e tutto può accadere, ma per il maiorchino sarà importante continuare con il trend positivo di crescita mostrato ultimamente. Certo, fermandosi ai risultati in gara, l’adattamento dello spagnolo alla GP17 sembra in fase di stallo, ma in realtà le sensazioni e il feeling della moto migliora di gara in gara; una dimostrazione è l’ottima prestazione sul bagnato nelle libere di Brno.

Qui la Ducati e Lorenzo dovranno cercare quindi di portare i gara le buone cose mostrate nelle libere, e cercare di risalire la china di una classifica iridata che lo vede attualmente decimo.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Non ho avuto molto tempo per pensare a quello che è successo in gara pochi giorni fa a Brno. Come ho già detto la lezione più importante per noi è restare uniti come squadra e continuare a lavorare con lo stesso entusiasmo. Il test di lunedì è stato molto positivo perché abbiamo trovato nuove soluzioni di setting che ci aiuteranno ad andare più forte. Sulla carta la nostra moto si adatta perfettamente al circuito di Spielberg. Sarà la prima volta che giro con la Desmosedici in Austria e sarà molto importante ritrovare le sensazioni che ho avuto a Brno e dimostrare di essere competitivi fin dalla prima sessione di prove. Mi trovo molto bene con la nuova carena e adesso avremo la possibilità di testare il suo rendimento anche su un nuovo circuito.”

Foto: A. Farinelli

9th agosto, 2017

Tag:Ducati, GP Austria, Gp Spielberg, Gp17, Jorge Lorenzo, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Preview GP Austria, Preview Gp Spielberg, Preview Spielberg, Red Bull Ring