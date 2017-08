MotoGP Austria Preview: Espargarò, “Quella austriaca è una pista strana, qui il motore conta molto”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Red Bull Ring Aprilia – Il Motomondiale torna subito in pista, prossima tappa Gran Premio d’Austria. Su questo tracciato l’Aprilia spera di trovare finalmente la quadra grazie agli aggiornanti portati in pista, sia nel week end di Brno che nel test successivo.

La gara in Repubblica Ceca poteva regalare grandi soddisfazioni ad Aleix Espargarò, che dopo il cambio moto si trovava in zona podio. Il pilota spagnolo lo scorso anno, in Suzuki, termino la gara dopo appena 4 giri, mentre la migliore aprilia al traguardo fu quella di Alvaro Bautista, sedicesimo.

Queste le parole di Aleix Espargarò: “Quella austriaca è una pista strana, molto diversa da tutte le altre del calendario. Lo scorso anno mi sono divertito, è un tracciato dove il motore conta molto. Con i passi avanti in questo frangente che abbiamo fatto nel weekend di Brno sono fiducioso. Sono sinceramente curioso anche perchè già lo scorso anno la Aprilia RS-GP a livello di passo ha fatto una delle gare più competitive della stagione”.

Dall’altra parte del box, Sam Lowes, è quasi al bivio: molti sono i piloti che bramano la sua sella, e il suo futuro in Aprilia è solo nelle sue mani. Qui lo scorso anno il pilota inglese corse in Moto2, ma si ritirò a 9 giri dalla fine.

Queste le parole di Sam Lowes: “A Brno durante i test abbiamo lavorato molto in vista di questa gara. La prima parte della frenata è la fase dove fatico ancora a sfruttare al meglio la RS-GP, ma credo che le prove di lunedì ci abbiano permesso di fare un grosso passo avanti. Il nuovo pacchetto tecnico introdotto da Aprilia in Repubblica Ceca dovrebbe aiutarci, questa è una pista start-and-stop dove frenata e accelerazione sono cruciali”.

9th agosto, 2017

