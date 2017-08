MotoGP Austria: Dovizioso, “Sono fiducioso per questa gara”

di Alessio Brunori

Gp Austria MotoGP Ducati – Andrea Dovizioso lo scorso anno al Red Bull Ring sfiorò la vittoria, andata poi al suo team-mate di allora Andrea Iannone. La Ducati era la moto nettamente favorita e centrò la doppietta, ma quest’anno senza le alette ma con la “sola” nuova carena non sarà facile ripetersi. A lui la parola.

“Considerando il nostro risultato dello scorso anno, in Austria siamo sicuramente tra i favoriti ma quest’anno la situazione è diversa perché senza le alette non sarà facile trovare la stessa velocità –

ha detto Andrea Dovizioso – Nonostante il risultato di Brno sia stato inferiore alle nostre aspettative, in generale sono contento delle prestazioni che abbiamo avuto nel corso del weekend in Repubblica Ceca, anche se alla fine purtroppo abbiamo perso molti punti nella classifica del campionato. Lunedì nei test ufficiali abbiamo provato la nuova carena e il mio feeling è stato buono, per cui sono fiducioso per questa gara e credo che potremo essere competitivi sin dall’inizio del weekend.”

Foto: Alex Farinelli

9th agosto, 2017

