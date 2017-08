MotoGP Brno: Rossi in griglia allontana una fan, ma è un ministro

di Alessio Brunori

MotoGP Brno 2017 – Nel Gran Premio degli errori e degli orrori (piloti che rientrano ai box per cambiare moto senza che questa sia pronta, squadre che mettono una slick davanti e una rain dietro, ecc. ecc), quello della Repubblica Ceca, succede anche che un Ministro delle Politiche Regionali del governo Ceco, venga “allontanato” in griglia da Valentino Rossi. Si tratta di Karla Slechtova, che nel video sotto riportato viene “respinta” dal pilota della Yamaha.

Non vogliamo difendere Valentino Rossi, ma è chiaro che non sia quello il momento più opportuno per “disturbare” un pilota, che sia una fan o un ministro poco cambia, la concentrazione in quei momenti deve essere massima per chi rischia la vita a 300 Km/h e in più in quella gara l’incertezza del meteo, che ha poi causato una gara flag-to-flag, richiedeva la massima concentrazione.

Rossi allontana una fan, ma è un ministro

