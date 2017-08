MotoGP Brno: Caduta ai box di Iannone, Espargarò tradito dalla foga [video]

di Alessio Brunori

MotoGP Brno – La gara flag-to-flag della MotoGP a Brno ha vissuto anche momenti drammatici, fortunatamente risolti senza conseguenze. E’ il caso della caduta di Andrea Iannone, che mentre stava rientrando ai box ha dovuto frenare per non centrare Aleix Espargarò che usciva con la moto con gomme slick.

Inizialmente tutti hanno dato la colpa al meccanico che è addetto alla ripartenza dei piloti, ma lo stesso è scagionato dal video qui sotto riportato. Questa volta la troppa foga ha tradito Aleix Espargarò, che in gara era stato comunque penalizzato con il “drop three position”. Venerdì in Austria, teatro dell’undicesima tappa del Motomondiale 2017, nella Safety Commission del venerdì si discuterà anche di questo problema.

Video caduta box Andrea Iannone

Giusta la penalità per @aleixespargaro, fregato dall'adrenalina di ripartire. Mi dispiace molto per @andreaiannone29 😣 pic.twitter.com/MWuenVZCGc — λ₦ÐƦEλ  (@Kurta77) 7 agosto 2017

8th agosto, 2017

