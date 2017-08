MotoGP Austria: Qui il toro va preso per le corna. Date, Orari e Info

di Gianluca Rizzo

Gp Austria Spielberg MotoGP – Dopo la lunga pausa estiva, l’agenda è fitta di impegni: prima la gara di Brno, poi i test sempre sul circuito ceco, e adesso, senza neanche il tempo di riprendere il fiato, è il momento del Gran Premio d’Austria, 11esima tappa del Motomondiale 2017.

La vittoria di strategia in Repubblica Ceca di Marc Marquez gli ha permesso di consolidare il primato in classifica, che adesso ammonta a 14 punti sul primo degli inseguitori, Maverick Vinales. Lo spagnolo della Honda, nei test che hanno seguito il Gran Premio ha testato diverse novità, soprattutto dal punto di vista del setting elettronico. Più o meno lo stesso programma di lavoro, anche per il compagno di squadra, Dani Pedrosa, che lascia la terra morava con 31 punti di distacco dal compagno di squadra. Al RedBull Ring, lo scorso anno, la honda non brillò particolarmente, annichilita dallo strapotere Ducati, chiuse con il pilota di il #93 in quinta posizione, e con il pilota di Sabadell in settima.

Seconda posizione in classifica mondiale per Maverick Vinales, che a Brno è riuscito a mettere una pezza su un week end difficilissimo, finendo davanti al compagno di squadra, Valentino Rossi, autore di una strategia “suicida”. Anche per i due piloti Yamaha i test svolti ieri sul circuito ceco hanno permesso di provare nuove e importanti novità: nuova carena, e nuove forcelle, sia all’anteriore che al posteriore. Il pilota di Tavullia si è detto pienamente soddisfatto degli aggiornamenti, mentre il #25 non si è sbilanciato troppo, rimandando le novità ad una ulteriore prova in occasione del Gran Premio d’Austria.

Continua a resistere anche Andrea Dovizioso nella lotta per il campionato. Il forlivese è attualmente terzo in classifica mondiale, staccato di 21 punti da Marc. La gara di Brno per il pilota Ducati non è andata benissimo, proprio come il connazionale, a causa di una strategia nel cambio di moto pessima. In occasione dei test in Repubblica Ceca, DesmoDovi ha provato per la prima volta la nuova carena. Novità che gli è piaciuta molto e che potrà essere d’aiuto in Austria. Il compagno di squadra, Jorge Lorenzo, lascia Brno con molti rimpianti. Se la moto ai box fosse stata pronta nel momento del rientro la gara sarebbe andata sicuramente meglio rispetto al 15esimo posto. Per il maiorchino i test sono andati molto bene e l’Austria potrà essere l’occasione di voltare pagina per il pilota Ducati.

Il Gran Premio d’Austria, non sarà solo l’occasione per tutti gli inseguitori per cercare di fermare Marquez, ma potrebbe essere la pista della rivalsa per Jorge Lorenzo. Qui lo scorso anno arrivo la prima vittoria Ducati dai tempi di Stoner, e cosa ancora più importante, fu una vittoria gestita quasi in scioltezza da Andrea Iannone, che come solo avversario ebbe il compagno di squadra Andrea Dovizioso, che chiuse secondo. La pista di Spielber è quindi favorevole alla Rossa, ma in un campionato pazzo come quello di quest’anno tutto può succedere.

Info Gp Austria –

Il GranPremio di Spielberg è entrato nel calendario solo lo scorso anno. Come già anticipato a vincere ultima edizione, partendo dalla pole, è stato Andrea Iannone su Ducati, seguito da Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. La pista misura 4.7 km e conta e curve a sinistra e 7 a destra.



Meteo Gp Austria –

Come ormai di consuetudine, è attesa pioggia in settimana. Attualmente, però, dovrebbe piovere solo giovedì e venerdì, mentre per sabato e domenica non sono previste precipitazioni.

Orari Gp Austria –

Venerdì 11 Agosto

FP1 Moto3 9.00-9.40

FP1 MotoGP 9.55-10.40

FP1 Moto2 10.55-11.40

FP2 Moto3 13.10-13.50

FP2 MotoGP 14.05-14.50

FP2 Moto2 15.05-15.50

Sabato 12 Agosto

FP3 Moto3 9.00-9.40

FP3 MotoGP 9.55-10.40

FP3 Moto2 10.55-11.40

Qualifiche Moto3 12.35-13.15

FP4 MotoGP 13.30-14.00

Q1 MotoGP 14.10-14.25

Q2 MotoGP 14.35-14.50

Qualifiche Moto2 15.05-15.50

Domenica 13 Agosto

Warm Up Moto3 8.40-9.00

Warm Up Moto2 9.10-9.30

Warm Up MotoGP 9.40-10.00

Gara Moto3 11.00

Gara Moto2 12.20

Gara MotoGP 14.00

Dove vedere il Gp d’Austria –

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche del sabato e le gare.

8th agosto, 2017

Tag:Andrea Dovizioso, Anteprima Austria, Anteprima Spielberg, Dani Pedrosa, Date Gp Austria, Date Gp Spielberg, Diretta Gp Austria, Diretta Gp Spielberg, Dove vedere Gp Austria, Dove vedere Gp Spielberg, Info Austria, Info Repubblica Ceca, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Maverick Viñales, MotoGP, MotoGp Austria, MotoGP Austria 2017, MotoGP Spielberg 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Previsioni Meteo Gp Austria, Previsioni meteo Spielberg, Streaming, Streaming Gp Austria, Streaming Spielberg, TV8 Repubblica Ceca, TV8 Spielberg, Valentino Rossi