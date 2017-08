Moto3 Preview Gp Spielberg: Di Giannantonio pronto a recuperare

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Gara Austria – Il pilota del team Del Conca Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, è fiducioso di poter rimediare il risultato deludente della Repubblica Ceca.

A Brno, Diggia ha affrontato un weekend difficile, non riuscendo a trovare feeling con la sua moto e chiudendo in gara con la 21esima posizione. Tuttavia, spera di poter ottenere un migliore piazzamento questa domenica in Austria:

“L’anno scorso abbiamo fatto abbastanza bene qui, chiudendo con una top10. È una pista un po’ strana con poche curve se così si può dire, però nella sua stranezza a me l’anno scorso è piaciuta quindi speriamo che mi piaccia anche quest’anno. Arrivando da un risultato così negativo come quello di Brno, la voglia di far bene non mancherà ed è un bene che manchino solo pochi giorni per tornare in pista!”.

8th agosto, 2017

