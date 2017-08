Moto3 Preview Gp Austria: Bastianini, “Proveremo a lottare con il gruppo davanti”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Spielberg – Dopo la gara difficile in Repubblica Ceca, il pilota del team Estrella Galicia 0.0, Enea Bastianini, guarda con fiducia al gran premio d’Austria, dove l’anno scorso salì sul podio.

Nella gara di Brno, Enea ha concluso al 17esimo posto dopo essere partito in penultima posizione per via di una penalità. Nella giornata di domenica è arrivata poi l’ufficialità del passaggio con il team Leopard nel 2018 ma la priorità del pilota riminese ora è quella di tornare a lottare con i piloti più veloci:

“Dopo il weekend difficile di Brno, andiamo a Spielberg, una pista dove l’anno scorso sono andato bene e questo mi dà motivazione; infatti mi ero qualificato in prima fila e in gara ho concluso in terza posizione. Spero di avere delle buone sensazioni sulla moto già dalle prime libere in modo da poter arrivare forti in qualifica e provare ad affrontare la gara dalle prime posizioni. A Brno abbiamo visto che partire dietro complica le cose in gara, perciò lavoreremo con questo obiettivo, cercando di stare nella lotta con il gruppo davanti”.

8th agosto, 2017

