MotoGP Test Brno: Vinales, “Mi sento felice di nuovo sulla moto”

di Gianluca Rizzo

Test IRTA MotoGP Repubblica Ceca Yamaha – Giornata molto produttiva Per Maverick Vinales ai test di Brno. L’autore del terzo posto della gara di domenica ha chiuso con il terzo tempo i test di oggi.

Molte le novità provate dallo spagnolo: a cominciare dalla nuova carena, per poi passare delle nuove forcelle anteriori, promosse a pieni voti dal compagno di squadra, e rimandate dal #25. A disposizione dei piloti, Michelin ha portato le gomme per il 2018, ma il pilota Yamaha ha preferito non provarle per concentrarsi sul lavoro con quelle attuali.

Queste le parole di Maverick Vinales: “Stavamo cercando di ottenere più accelerazioni, che è davvero importante in Austria per ottenere un buon tempo sul giro. Abbiamo migliorato e mi sento felice di nuovo sulla moto, sto guidando veramente bene. Abbiamo anche provato molte cose con l’elettronica che abbiamo migliorato, quindi sono abbastanza felice. Le forcelle anteriori di carbonio di Öhlins si sentono molto più leggere, ma comunque l’effetto non era quello che volevamo. Proveremo ancora in Austria e vediamo come fare lì. Non abbiamo provato i due nuovi pneumatici Michelin anteriori, abbiamo voluto mantenere lo slancio con questo pneumatico e mantenere la migliore sensazione per l’Austria.”

7th agosto, 2017

