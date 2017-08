MotoGP Test Brno: Rossi, “Sono molto felice , era da tanto che non mi trovavo in prima posizione in un lunedì di test”

di Gianluca Rizzo

Test IRTA MotoGP Repubblica Ceca Yamaha – Giornata molto positiva per Valentino Rossi, che ai test svolti oggi sul circuito di Brno ha chiuso con la migliore prestazione.

Il campione di Tavullia nel corso della giornata ha provato diversi nuovi aggiornamenti. Il nove volte iridato, ha prima provato un nuovo forcellone posteriore, poi nel pomeriggio ha debuttato una nuova carena e delle forcelle anteriori con gli steli in carbonio che il “Dottore” promuove a pieni voti. La migliore prestazione, l’ha ottenuta negli ultimi minuti della sessione, con la carena normale ma con le nuove forcelle.

Queste le parole di Valentino Rossi: “Sono molto felice , era da tanto che non mi trovavo in prima posizione di un lunedì di test. Di solito non mi piacciono i test di lunedì, sono una parte difficile del mio lavoro. E’ importante perché abbiamo finito un buon weekend con una buona prestazione. Essere in prima posizione è sempre una buona sensazione. Tra tutte le cose che abbiamo provato, la carenatura che era buona. Ho una buona sensazione, ma dipende dalla pista, non credo che ad esempio su una pista come l’Austria questa carenatura sarà molto importante. Sono felice. Mi piace la forcella, perché aiuta nel cambio di direzione e la moto è più facile e leggera, quindi è una buona opzione.”

