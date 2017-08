MotoGP Test Brno: Lorenzo, “Oggi è stata la giornata più importante, sono molto soddisfatto”

di Gianluca Rizzo

Test IRTA MotoGP Repubblica Ceca Ducati – Dopo la deludente gara di ieri, Jorge Lorenzo ha potuto approfittare della sessione di test sul circuito di Brno per risolvere qualche problema sulla sua moto e provare diverse novità.

Il maiorchino ha chiuso la giornata con il 4 tempo a meno di 4 decimi dalla vetta. Per il pilota Ducati il importanti prove di set up, soprattutto per mettere a punto la nuova aerodinamica, e lavoro di comparazione tra alcuni particolari.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “La giornata odierna è stata forse la più importante dell’anno per me. Ho avuto un ottimo feeling con la moto e sono molto soddisfatto. Già nel weekend di gara siamo stati molto competitivi però oggi siamo ancora migliorati: è vero che la pista era probabilmente in condizioni migliori dei giorni scorsi, però abbiamo trovato delle soluzioni a livello di set up che sono migliori per il mio stile di guida e che mi hanno consentito di forzare di più e di andare più veloce. Il mio feeling con la nuova carena continua ad essere ottimo, perché mi da maggiore fiducia sull’anteriore.”

