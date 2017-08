MotoGP Test Brno: A fine giornata la migliore prestazione è di Valentino Rossi

di Gianluca Rizzo

Test IRTA MotoGP Repubblica Ceca – Si sono svolti oggi sul circuito di Brno, dove domenica si è corso il Gran Premio della Repubblica Ceca, i test Irta.

Tante le novità viste in pista, e oltre a quelle viste questa mattina (il resoconto lo potrete trovare qui), c’è stato il debutto della nuova carena Yamaha (analizzata qui) e di importanti modifiche alle forcelle anteriori per Honda e Aprila e anche per la moto della casa dei tre diapason. I due costruttori infatti hanno provato delle forcelle con inserti in carbonio, come quelle utilizzate da Ducati sin da inizio stagione.

Nel pomeriggio sono stati diversi i piloti a migliorare il proprio crono. Su tutti, quello che ha migliorato di più è stato Valentino Rossi, che negli ultimi minuti della sessione è riuscito a stampare il miglior crono della giornata. Alle spalle del campione di Tavullia, il vincitore della gara di domenica, Marc Marquez, anche lui in miglioramento rispetto a questa mattina. Terzo crono per Maverick Vinales, il più veloce della prima metà del turno.

Quarto tempo per Jorge Lorenzo, che ha migliorato notevolmente, così come Johann Zarco alle sue spalle. Giornata di lavoro breve per Cal Crutchlow, che dopo pranzo non è più tornato in pista avendo finito di provare il poco materiale portato da Honda. Settimo tempo per Dani Pedrosa, che precede Jonas Folger e Andrea Iannone. Aleix Espargarò completa la top ten.

