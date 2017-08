Moto2 Gara Brno: Pasini, “Ho fatto un errore”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Brno 2017 – Gara davvero sfortunata per Mattia Pasini, uno tra i favoriti per la vittoria. Dopo la seconda partenza, ha commesso un errore che gli è costato una scivolata.

Dopo l’ottima qualifica dove aveva ottenuto la pole position, in gara Mattia è riuscito a tenere la testa del gruppo fino alla bandiera rossa, esposta con l’arrivo della pioggia. Alla ripartenza, con solo sei giri da completare, Paso è scivolato mentre stava cercando di recuperare diverse posizioni:

“Che sfortuna. Peccato perché è stato un weekend quasi perfetto: ero partito bene sin dalle libere e la pole era il preambolo di una bella gara. Penso che se fosse rimasto asciutto me la sarei giocata fino alla fine con Morbidelli. Purtroppo invece al secondo start non sono partito bene e ho fatto un errore cercando di ricucire il gap, finendo a terra e buttando via quello che poteva essere un podio. Mi spiace, però ancora una volta abbiamo dimostrato di essere un top team e siamo pronti a rifarci tra qualche giorno in Austria”.

Tredicesimo posto per Andrea Locatelli, miglior risultato stagionale:

“È stata una gara strana, prima sull’asciutto e poi sul bagnato. Abbiamo portato a casa dei punticini ma non sono pienamente soddisfatto perché ho faticato un po’. Ora continuiamo a lavorare in vista dell’Austria”.

7th agosto, 2017

Tag:Andrea Locatelli, Gp Brno, Italtrans Racing Team, Mattia Pasini, Moto2, Motomondiale 2017