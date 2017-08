Moto2 Gara Brno: Morbidelli, “Dobbiamo capire perché non sono stato veloce”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Brno 2017 – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, ha dovuto accontentarsi dell’ottavo posto, in una gara complicata per via delle condizioni meteo.

Dopo la seconda partenza, Franco non è riuscito ad avere lo stesso passo di venerdì sul bagnato ed ha dovuto accontentarsi, chiudendo ottavo e raccogliendo punti importanti per il mondiale:

“Ho fatto fatica con la pista bagnata, ho perso terreno dal gruppo e dopo è stata una lotta per recuperare delle posizioni. Ho lavorato sodo per ottenere l’ottavo posto, abbiamo battagliato molto e ho rischiato di cadere un paio di volte. Tuttavia, sono contento di aver preso dei punti e di essere ancora in testa al campionato. Dobbiamo capire perché non sono riuscito ad essere veloce come lo sono stato venerdì durante le libere”.

