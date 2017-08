MootGP Test Brno: Dovizioso, “La nuova carena in Austria potrebbe dare dei buoni vantaggi”

di Gianluca Rizzo

Test IRTA MotoGP Repubblica Ceca Ducati – Dopo la gara non perfetta di ieri, Andrea Dovizioso è tornato in pista a Brno per la sessione di test Irta, sempre sul circuito della Repubblica Ceca.

Importantissimo per il forlivese per provare diverse novità , tra cui la nuova carena alata, utilizzata dal compagno di squadra in gara ma mai montata dal #04 della Ducati. Il pilota è molto soddisfatto del lavoro svolto a Borgo Panigale, e nonostante ci siano pro e contro, è convito che la nuova carena possa aiutare in Austria.

Il Dovi ha chiuso in undicesima posizione a circa un secondo e due dalla vetta.

Queste le parole di Andrea Dovizioso: “Oggi è stato un giorno perfetto per fare tutte le prove che avevamo in programma. Abbiamo avuto il tempo che ci serviva per valutare bene la moto con la nuova carena, e siamo riusciti a provarla a fondo e a ottenere un feedback molto chiaro. I ragazzi di Ducati Corse hanno fatto davvero un bel lavoro, perché non era facile ricreare l’effetto delle ali con il nuovo regolamento, però come sempre ci sono dei pro e dei contro a livello di guida e di feeling. Secondo me sarà utile soprattutto su alcune piste e credo che proprio in Austria potrebbe dare dei buoni vantaggi.”

7th agosto, 2017

Tag:Andrea Dovizioso, Brno, Ducati, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Test Brno, Test Repubblica Ceca