MotoGP Brno, Gara: Vinales, “E’ un podio che vale come una vittoria”

di Alessio Brunori

Gp Repubblica Ceca MotoGP Gara Yamaha – Maverick Vinales ha ottenuto il terzo posto a Brno, teatro del Gp della Repubblica Ceca. Lo spagnolo della Yamaha ha fatto una buona rimonta, e nel mondiale è sempre secondo, ma a 14 punti dal leader Marc Marquez, da cui oggi ha perso 9 punti. Il weekend non era andato bene, ma in gara è riuscito a raddrizzare la situazione. A lui la parola.

“Sono soddisfatto, era il meglio che potevo fare. Sarei potuto rientrare due giri prima ma va bene così. Sarei potuto stare con Dani (Pedrosa, ndr) perché il ritmo era simile ma sono contento anche del ritmo sul bagnato, ero a posto. A volte sono severo con me stesso ma è questo che mi ha portato ad essere qui, veloce e concentrato. Quando chiedo il massimo è perché voglio il massimo. In ottica campionato abbiamo fatto un buon risultato, non siamo molto lontani e sappiamo che dobbiamo lavorare – ha detto Maverick Vinales – Oggi mi sono trovato molto meglio rispetto a ieri e con Pedrosa un po più vicino avrei spinto di più. Abbiamo fatto un buon lavoro dal sabato alla domenica. Il box mi hanno chiamato, ma oggi era difficile vedere la tabella, poi ho visto entrare Jorge e sono entrato, sarei dovuto entrare prima, ma va bene. E’ un podio che vale come una vittoria.”

6th agosto, 2017

Tag:Gp Brno, Gp Repubblica Ceca, Grara Brno, Grara Repubblica Ceca, m1, Maverick Viñales, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Movistar Yamaha, Yamaha