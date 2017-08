MotoGP Brno, Gara: Rossi, “Il messaggio sulla tabella è arrivato un giro dopo”

di Alessio Brunori

Gp Repubblica Ceca Gara MotoGP Yamaha – Valentino Rossi ha chiuso al quarto posto il Gran Premio della Repubblica Ceca, una gara disputata con la regola del flag-to-flag (cambio moto) visto che la corsa, partita bagnata, ha visto poi la pista asciugarsi. Il pilota della Yamaha ha perso molto tempo perchè una disattenzione dei box ha fatto si che rientrasse con un giro di ritardo, perdendo così molto tempo. Rossi è quindi da una parte dispiaciuto, ma dall’altro contento visto il passo tenuto sia all’inizio che nella seconda parte di gara. Rispetto a Marquez (oggi vincitore) ha perso terreno in ottica titolo, ma rimane fiducioso. A lui la parola.

“E’ un peccato perché sia sull’asciutto che sul bagnato potevo lottare per il podio. Purtroppo è venuta fuori una gara flag-to-flag e solitamente soffriamo quando dobbiamo rientrare in pista con le slick e la pista non completamente asciutta, ma alla fine sono soddisfatto visto che siamo andati forte. Nella seconda parte di gara con le slick ero molto veloce ed ho sfiorato il podio. Siamo anche stati sfortunati, perché avevamo deciso di mettere il messaggio sulla tabella e come l’ho vista mi sono fermato, ma purtroppo il messaggio è arrivato un giro dopo e abbiamo perso tempo.”

Fermati tre giri dopo Marquez, pesano punti persi

“Il campionato è ancora aperto, siamo ancora tutti lì, siamo stati veloci e possiamo giocercela. Marquez ha fatto un’azzardo, noi invece abbiamo sbagliato di un giro, in caso contrario avrei potuto lottare con Pedrosa. Non voglio dire chi ha sbagliato, ma questa volta non sono stato solo il “patacca”. La Honda si è dimostrata più brava, la prossima volta cercheremo di fare meglio e sono convinto che prima della fine della mia carriera riusciremo a sconfiggere questo flag-to-flag e a salire sul podio. Purtroppo ogni volta che c’è il flag-to-flag sono davanti e quando sei davanti è difficile rientrare.”

Iannone

“Ho visto l’incidente di Iannone da lontano, mi dispiace, ma per fortuna non si è fatto male. Qui non siamo abituati come nella Formula 1, degli aspetti si possoni migliorare.”

Flag-to-flag regola migliore?

“L’alternativa è fermarsi e anche se ha dei difetti, credo che questa regola sia la migliore, soprattutto per chi guarda dalla televisione.”

Moto2 sei giri

“La domenica la cosa più importante è che la MotoGP parta alle 14:00. Magari si potrebbe fare una regola per un minimo di giri nelle classi Moto2 e Moto3.”

Luca (Marini, fratello di Rossi, ndr) è andato molto forte, chiudendo la gara della Moto2 in quarta posizione.

“Oggi siamo fratelli di quarto posto. Quest’anno ha fatto un grande step quando è stato bene, purtroppo si era fatto male ad una spalla e questo lo ha rallentato. Ha un bel potenziale può andare forte.”

