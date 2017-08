Moto3 Gara Brno: Migno, “Gara difficile”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gara Brno 2017 – Lo Sky Racing Team VR46 termina il gran premio della Repubblica Ceca con un magro bottino: solo Andrea Migno ha concluso in zona punti; 23esimo Nicolò Bulega.

Andrea è riuscito a rimontare fino all’undicesimo posto e guarda con fiducia alla gara di domenica prossima in Austria:

“Una gara davvero difficile sia per le condizioni della pista che per la posizione in griglia. Partivo dalla 14esima casella dello schieramento, non ho avuto un ottimo scatto al via e sono stato costretto a recuperare. I primi giri ho faticato a trovare il ritmo, poi ho iniziato a scalare la classifica. Nel complesso, siamo stati competitivi tutto il weekend e questa è un’iniezione di fiducia per tutto il Team in vista del GP in Austria”.

Più in difficoltà Nicolò, dolorante alla mano dopo il brutto high-side di ieri durante le libere, non è riuscito a trovare il feeling con le condizioni miste della pista:

“Non è stata la gara che mi aspettavo: non sono partito bene e, man mano la pista si asciugava, era difficile tenere il ritmo dei più forti. In condizioni di pista mista, purtroppo fatico a trovare il giusto feeling alla guida e a sfruttare i miei punti di forza”.

6th agosto, 2017

Tag:Andrea Migno, Gp Brno, Moto3, Motomondiale 2017, Nicolo Bulega, Sky Racing Team VR46