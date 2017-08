MotoGP Brno QP: Vinales “Qualifica ,molto difficile”

di Alessio Brunori

GP Repubblica Ceca MotoGP Yamaha MotoGP QP – Maverick Vinales non è andato oltre la terza fila nelle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota spagnolo della Yamaha al contrario del suo team-mate Valentino Rossi, non è riuscito ad essere efficace nelle Q2, ma come passo gara le cose vanno un pò meglio. A lui la parola.

“E’ stato molto difficile in qualifica, perché non abbiamo trovato un buon set-up e non ho potuto rendere la moto migliore in curva. Abbiamo ancora tempo di controllare a fondo le informazioni che abbiamo raccolto oggi e provare a preparare un set-up diverso per domani mattina – ha detto Maverick Vinales – Penso di poter fare dei passi in avanti in gara, il mio passo non è male, ma in ogni caso dobbiamo migliorare.”

Foto: Alex Farinelli

5th agosto, 2017

