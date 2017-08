MotoGP Brno QP: Valentino Rossi, “Honda competitive ma noi ci siamo”

di Alessio Brunori

GP Repubblica Ceca MotoGP Yamaha MotoGP QP – Grande qualifica quella di Valentino Rossi a Brno, decima gara del Motomondiale 2017. Il campione della Yamaha partirà dalla prima fila e la pole position (andata a Marc Marquez, ndr) gli è sfuggita per soli 92 millesimi. Molto dipenderà dal meteo, ma Rossi è pronto a giocarsi podio e vittoria. A lui la parola.

Sei andato molto forte in qualifica ma anche come passo gara, quanto influirà domani il meteo?

“Il meteo sarà una grande variabile. Intanto bisognerà vedere se sarà asciutto o bagnato e potrebbero rimescolarsi le carte. Molto dipenderà poi dalla temperatura. Ci sono due opzioni per le gomme, sia all’anteriore che al posteriore e molto dipenderà da quanti gradi ci saranno sul’asfalto. Come passo non siamo messi male, ma le due Honda sono leggermente favorite, forse più Marquez che Pedrosa. Poi ci sono 5/6 piloti che possono giocarsi il podio, anche le Ducati, forse più Lorenzo che Dovizioso e anche Crutchlow e Vinales.”

Quanto è importante partire dalla prima fila?

“E’ molto importante, bisognerà partire subito forte e poi cercare di salire sul podio. In classifica siamo tutti vicini, non bisogna guardare solo a Marquez. Domani vedo bene Lorenzo e visto che la Ducati sembra consumare meno le gomme, le vedo bene.”

Il nuovo telaio sembra funzionare bene anche qui.

“In questo weekend sto guidando bene, ho un buon feeling con la moto. Con il nuovo telaio posso entrare in curva forte senza che la moto allarghi. Nella prima parte della stagione ho fatto 3 podi, ma è stata una sorpresa, perchè non mi trovavo bene con la moto, mentre ora posso guidare al meglio. Mi preoccupa un pò la Honda, perchè sono due gare che va forte, ma va anche detto che qui aveva fatto i test.”

A proposito di test, lunedì proverete qualcosa di particolare?

“Abbiamo delle novità, non so quanto per questa stagione e quante per il 2018. Adesso ci concentriamo sulla gara e da domenica pomeriggio penseremo al test.”

Domani ci sarà una motivazione extra pensando ad Angel Nieto?

“Sicuramente, non potrà essere altrimenti, non solo nella MotoGP, ma anche nelle classi minori, dove lui era un Re.”

Foto: Alex Farinelli

5th agosto, 2017

Tag:Gp Brno, Gp Repubblica Ceca, m1, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Movistar Yamaha, Qualifiche Brno, Qualifiche Gp Brno, Qualifiche Gp Repubblica Ceca, Valentino Rossi, Yamaha