MotoGP Brno QP: Petrucci, “In gara non utilizzeremo la nuova carena”

di Alessio Brunori

Gp Repubblica Ceca MotoGP QP Ducati Pramac – E’ un Danilo Petrucci abbastanza soddisfatto quello che ha parlato al termine della qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota ternano del Team Pramac Ducati, scatterà dalla terza fila, ottavo tempo, a lui la parola.

“Purtroppo questa mattina ci siamo complicati la vita quando abbiamo messo la nuova carena e non eravamo a posto di setup. Abbiamo perso l’accesso diretto alle Q2 e in FP4 con alte temperature eravamo in difficoltà. Poi in qualifica sono riuscito a mantenere la calma e a fare due bei giri in Q1 e Q2. Certamente come posizione rispetto alle altre gare siamo più indietro, ma sono contento perchè abbiamo raddrizzato una brutta situazione.”

La nuova carena è quindi accantonata per questa gara?

“In gara non la utilizzeremo, forse la useremo in Austria. Sicuramente ha dato dei vantaggi anche qui, ma abbiamo fatto un errore a provarla in FP3, che sono diventate delle vere e proprie qualifiche.”

Il podio è possibile?

“E’ molto dura, ma se ci fosse una condizione mista e visto che non sono il lotta per il mondiale sarei pronto a rischiare.”

Hai già scelto le gomme per la gara?

“Dipenderà molto dalla temperatura, noi soffriamo quando l’asfalto è rovente come oggi, staremo a vedere che meteo farà domani.”

Sarete in pista lunedì per i test?

“No, non faremo il test, tornerò in pista direttamente in Austria.”

Foto: Alex Farinelli

5th agosto, 2017

Tag:Brno, Danilo Petrucci, Ducati, Ducati Pramac, Gp Brno, Gp Repubblica Ceca, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Qualifiche Brno, Qualifiche Gp Brno, Qualifiche Gp Repubblica Ceca