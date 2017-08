MotoGP | Brno, QP: Espargaro, “Buona qualifica”

di Roberto Valenti

Con una brillante terza sessione di prove libere a Brno, Aleix Espargaró ha portato la sua RS-GP direttamente in Q2. Lo ha fatto realizzando il settimo tempo in 1’55.871, a soli 5 decimi dal capofila Marquez. E’ stato un altro piazzamento nella top-ten che sempre più avvicina le prestazioni di Aleix e della sua Aprilia a quelle dei top rider. Ed è stato il coronamento di due giorni di prove molto positivi, che lo hanno sempre visto tra i protagonisti.

Ma nella sessione che definisce lo schieramento dei migliori Aleix è incappato in una scivolata, proprio all’ultima curva e mentre il cronometraggio lo dava in linea con un piazzamento nelle prime due file. La caduta ne ha compromesso grandemente la posizione in griglia. Partirà dunque dalla quarta fila con l’11esimo tempo in 1’56.355, crono realizzato al secondo giro del turno finale, prima di tentare il time attack decisivo.

Anche Sam Lowes è scivolato durante la qualifica (Q1) e nella partenza di domani dovrà accontentarsi della ottava fila, frutto del 22esimo crono in 1’57.465.

Ecco le parole di Aleix Espargaro: “Oggi la pista era molto scivolosa, a causa dell’alta temperatura e dell’asfalto non perfetto, un po’ come Jerez o Barcellona. Il nostro maggiore problema è che quando rilascio il freno fatico a trovare grip con l’anteriore. Nelle FP4 abbiamo provato qualche modifica alla geometria ma senza trovare beneficio. In qualifica ho dato il 100%, stavo completando un buon giro ma sono scivolato proprio all’ultima curva. Nonostante tutto il nostro passo è buono, credo che fra la quarta e la decima posizione ci sia veramente poca differenza tra i piloti e questo prefigura una gara durissima. Domani sarà importante gestire bene la strategia: se dovesse essere asciutto, gli ultimi giri a gomme usurate saranno cruciali, mentre se fosse bagnato potrebbe succedere di tutto. Personalmente preferirei la prima opzione, ma non siamo andati male nemmeno con la pioggia”.

Ecco le impressioni di Sam Lowes: “Il primo giro in qualifica è stato abbastanza buono, nel secondo run sono scivolato mentre mi stavo migliorando. Purtroppo con queste condizioni di pista sia io che Aleix fatichiamo a trovare il giusto feeling con l’anteriore, stasera ne parleremo durante il briefing tecnico per cercare una soluzione. Domani prevedono un abbassamento della temperatura, e questo sarebbe positivo per noi, mentre se dovesse piovere da un lato so di essere veloce ma mi piacerebbe ottenere un buon risultato in condizioni “normali”. L’obiettivo è la zona punti, siamo tutti molto vicini e il mio passo oggi è stato costante, quindi abbiamo buone possibilità di lottare per una buona posizione. Il piede infortunato ieri mi ha limitato un po’ stamattina, ma già nel pomeriggio le cose sono migliorate e credo che domani non rappresenterà un grosso problema”.

