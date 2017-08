MotoGP | Brno, QP: Crutchlow, “Soddisfatti nonostante la caduta”

di Roberto Valenti

Cal Crutchlow “sfida” il dolore e piazza la sua RC213V no. 35 al quinto posto sulla griglia di partenza in vista del GP di domani. Nelle FP3 del mattino il Britannico è scivolato fuori pista ad alta velocità a causa di una chiazza d’olio. Dopo un primo X-ray con presunta frattura di una vertebra, Crutchlow è entrato comunque in pista per le FP4 e il turno delle qualifiche. Dopo aver conquistato la seconda fila il portacolori del Team LCR Honda ha fatto un’ulteriore radiografia presso l’ospedale locale che ha escluso definitivamente la frattura dando così il via libera al pilota dell’Isola di Man.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Dovevo saltare in moto e fare le qualifiche. Non stavo male in sella alla moto nonostante la caduta di stamattina. Io e Marc siamo caduti nello stesso punto a causa di una chiazza d’olio, ma lui ha riportato solo un paio di graffi sulla carena mentre la mia moto ha subito molti danni. Mi dispiace molto per il lavoro extra della squadra ma sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto nelle qualifiche”.

Tag:Brno, Cal Crutchlow, CzechGP, Lcr Honda, MotoGP, Motomondiale