Moto2 QP Brno: Morbidelli, “Contento della prima fila”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 QP Brno – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, domani scatterà dalla terza posizione con la livrea rappresentativa dei colori del Brasile.

L’attuale leader del campionato, ha mancato la pole position per soli 50 millesimi e per domani si aspetta una lotta di gruppo molto agguerrita:

“Ho fatto il mio miglior tempo ad inizio turno e non mi sono sorpreso quando non sono più riuscito a migliorare quando sono peggiorate le condizioni. Per fortuna sono riuscito ad ottenere il mio giro in tempo; sono contento di questa prima fila perché è sempre importante essere nei primi sei, specialmente in una pista come questa. Ci sono molti piloti con lo stesso passo perciò sarà una gara molto interessante”.

5th agosto, 2017

Tag:Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, Gp Brno, Moto2, Motomondiale 2017