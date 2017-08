MotoGP Brno Day 1: Iannone, “E’ stata una giornata strana a causa delle condizioni meteo”

di Roberto Valenti

GP Repubblica Ceca MotoGP Suzuki Ecstar MotoGP – Ventesima posizione per Andrea Iannone nelle libere del Gra Premio di Repubblica Ceca. L’italiano della Suzuki ha sofferto le condizioni della pista, non riuscendo a sfruttare al 100% il potenziale della propria GSX. Le sensazioni sono comunque positive e si cercherà di migliorare in previsione delle qualifiche di domani.

Ecco le parole di Andrea Iannone: “E’ stata una giornata strana a causa delle condizioni meteo. Nel pomeriggio la pista si è asciugata, ma girare non è stato semplice. Le condizioni non erano ottimali per testare tutte le novità che abbiamo portato. Le impressioni sono positive, ma dobbiamo fare il punto della situazione in previsione di domani. Abbiamo un buon pacchetto e i miglioramenti sono tangibili, ma dobbiamo sistemare alcune cose in previsione delle qualifiche”.

