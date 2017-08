MotoGP Brno Day 1: Crutchlow, “Non siamo completamente soddisfatti”

di Roberto Valenti

GP Repubblica Ceca MotoGP LCR Honda MotoGP – Ottava piazza per Cal Crutchlow nelle libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, decimo appuntamento del mondiale 2017 di MotoGP. L’inglese del team LCR ha testato diverse novità sul piano della ciclistica, continuando il lavoro iniziato durante i test della settimana scorsi. Il responso non è stato del tutto positivo, ma si cercherà di migliorare in previsione delle qualifiche.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “E’ stata una giornata difficile ad essere onesti. Nella prima sessione la pista è stata bagnata e non si è asciugata così tanto da poter provare tutte le novità. Nel pomeriggio invece la situazione è cambiata, soprattutto sul piano meteorologico, e abbiamo testato diverse componenti. Sull’asciutto siamo stati abbastanza competitivi, ma dobbiamo migliorare su alcun frangenti per essere al 100%. Quest circuito non è il massimo per noi e dobbiamo limitare i danni per i prossimi appuntamenti”.

4th agosto, 2017

Tag:Brno, Cal Crutchlow, CzechGP, Lcr Honda, Moto, MotoGP, Motomondiale