Moto2 FP2 Brno: secondo tempo per Bagnaia

di Jessica Cortellazzi

Moto2 FP2 Brno – Ottimo inizio per Francesco Bagnaia che segna il secondo tempo nella prima giornata di libere sul circuito di Brno; più attardato Stefano Manzi, 28esimo.

Pecco ha mostrato di avere un buon passo sia in condizioni di pioggia che di asciutto e domani continuerà a lavorare in questa direzione:

“Per essere il primo giorno al rientro dalla lunga pausa estiva sono davvero soddisfatto. Siamo stati veloci e performanti sul bagnato stamattina e, sull’asciutto, sono riuscito ad essere ancora più competitivo. Il tempo sul giro è buono e anche il ritmo. Domani mattina continueremo il lavoro con gomme usate per risolvere le ultime riserve sulla scelta degli pneumatici per la gara”.

Il weekend della Repubblica Ceca è iniziato in salita invece per Stefano Manzi che non è ancora riuscito ad adattarsi a questa pista:

“Riprendere il ritmo del gruppo è stato più difficile del previsto: è la prima volta che affronto questa pista in sella alla Kalex e sono 2/3 decimi più lontano rispetto ai miei riferimenti cronometrici. Anche il meteo non mi ha aiutato, ma per domani abbiamo in serbo qualche nuova soluzione per tornare a ridosso della Top15”.

4th agosto, 2017

