Moto2 FP2 Brno: Marini, “Giornata positiva”

Moto2 FP2 Brno – Il pilota del Forward Racing Team, Luca Marini, ha concluso la prima giornata di prove libere con il settimo posto; 22esimo tempo per Lorenzo Baldassarri.

Luca ha lavorato durante entrambe le sessioni per ritrovare il feeling con la sua Kalex e si è portato a ridosso dei primi:

“Nel complesso questa prima giornata è stata positiva, soprattutto perché è sempre bello tornare in moto dopo la lunga pausa estiva. Questa mattina sul bagnato ho tenuto un buon passo e ho cercato di acquisire il maggior numero di informazioni in vista di un’eventuale gara sul bagnato. Verso la fine del turno, quando la pista si stava asciugando, ho preferito non spingere troppo essendo solo la prima uscita. Anche oggi pomeriggio sull’asciutto ho ritrovato immediatamente un buon feeling e sono stato abbastanza veloce. Con i ragazzi del team abbiamo provato qualche piccolo aggiustamento e nel complesso penso che siamo già a buon punto. Domani continueremo a lavorare in questa direzione durante le FP3, sperando che il tempo sia clemente, anche in vista delle qualifiche”.

Lorenzo è ritornato in sella dopo lo spaventoso incidente in Olanda e le prime impressioni sono buone:

“Sono veramente felice di essere tornato in sella qui a Brno. Ho lavorato molto durante questa lunga pausa estiva e mi sono allenato per essere nuovamente in forma. Chiaramente i miei movimenti sono leggermente rigidi e devo riabituare la caviglia alle azioni necessarie durante la guida della mia Kalex, soprattutto nei cambi di direzione e nella spinta sulla pedana. In ogni caso, già rispetto alle FP1, oggi pomeriggio ho notato dei miglioramenti e per questo prevedo un week end in progressione. Per domenica sarò pronto a dare il massimo per fare una buona prestazione”.

4th agosto, 2017

