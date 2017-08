Moto3 Preview Gp Brno: Bulega, “Possiamo ripetere quanto fatto al Sachsenring”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Gp Brno – Andrea Migno e Nicolò Bulega dopo la pausa estiva sono determinati a fare un’altra egregia seconda parte di stagione, a cominciare da questo weekend.

Con la gara di domenica, Andrea Migno raggiungerà quota 46 gare con lo Sky Racing Team:

“Questa lunga pausa ci ha permesso di ricaricare le batterie per la seconda metà della stagione. Si riparte da Brno, una pista che mi piace e dove lo scorso anno ho conquistato la prima fila”.

Nicolò ama particolarmente il tracciato di Brno, in quanto si adatta al suo stile di guida:

“Finalmente dopo quattro settimane di stop è il momento di tornare al lavoro in sella alla mia KTM. Ci aspettano subito due weekend di gara in sequenza per ritornare a prendere i ritmi nel più breve tempo possibile. Brno è un tracciato che mi piace e che ben si adatta alle mie caratteristiche: possiamo ripetere quanto di buono fatto al Sachsenring”.

