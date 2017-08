Moto2 Preview Gp Brno: Bagnaia: “Le prossime piste mi piacciono molto”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Gp Repubblica Ceca – I piloti dello Sky Racing Team VR46, Francesco Bagnaia e Stefano Manzi, si preparano ad iniziare la seconda parte di stagione.

Pecco Bagnaia, prima della pausa estiva aveva ottenuto un podio in Germania e vuole ricominciare puntando nuovamente a buoni risultati:

“La prima parte del mio campionato da rookie è stata molto positiva e ho chiuso con un podio proprio al Sachsenring: il migliore dei modi per godersi le vacanze. Da qualche giorno siamo tornati al lavoro per preparare i prossimi weekend. Mi aspettano tante gare su piste che mi piacciono e questo è un buon punto di partenza per affrontare con lo stesso impegno la seconda metà della stagione”.

Stefano Manzi ha dei buoni ricordi in questa pista dove ha collezionato ben tre podi nella Rookies Cup e spera di poter fare un buon weekend:

“Come tutti, dopo questo lungo stop, non vedo l’ora di tornare in sella alla mia Kalex. Ho chiuso la prima parte di stagione in crescendo, con piccoli progressi gara dopo gara. Al Sachsenring ho conquistato il primo punto iridato e questo deve essere uno stimolo ulteriore per dare il massimo in questa seconda metà del Campionato”.

3rd agosto, 2017

