Angel Nieto non ce l’ha fatta: è morto a Ibiza i pluricampione del Mondo

di Gianluca Rizzo

Angel Nieto – Si è spento ad Ibiza il 12+1 volte campione del mondo Angel Nieto, all’età di 70 anni.

Dopo circa una settimana dall’incidente con il quad a Ibiza, Angel Nieto non è riuscito a riprendersi. Una settimana di strenua lotta non è bastata e proprio quando le cose sembravano andare per il meglio, questa notte sono precipitate. A nulla è servito l’intervento per ridurre l’edema cerebrale.

Il Motomondiale perde uno dei più grandi eroi della sua storia, una leggenda.

La redazione di MotoGrandPrix porge le più sentite condoglianze alla famiglia

3rd agosto, 2017

Tag:Angel Nieto, Incidente Angel Nieto, Morte angel nieto